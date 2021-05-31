«Как преобразилась»: Муцениеце в черном платье-сорочке с глубоким декольте засветила «аппетитные» формы

Бывшая жена Павла Прилучного в соблазнительном образе появилась на премии Glamour. Она ловила на себе взгляды мужчин и получила одну из наград.

Агата Муцениеце уже около года является свободной девушкой. Если сначала она переживала из-за расставания с Павлом Прилучным, то потом нашла в этом много плюсов. О воссоединении с актером девушка больше не думает. Ей стали присылать многочисленные приглашения на съемки. Более того, она занялась спортом и сменила имидж. Поклонники отмечают, что актриса похорошела и стала более женственной.

По словам Агаты, она следит за фигурой. При этом она любит поесть жареную картошку. Ее фото в бикини всегда будоражат поклонников. однако на этот раз выбрала наряд, который еще лучше подчеркнул ее формы. 31 мая актриса отправилась на премию журнала Glamour. Для такого случая Муцениеце облачилась в черное платье-сорочку на тонких бретельках. Тонкий наряд с разрезом и глубоким декольте подчеркнул красоту ее форм.

Девушка пообщалась с друзьями и даже успела потанцевать перед началом церемонии. Босоножки на шпильке дополняли ее соблазнительный образ. Агата собрала волосы в низкий хвост и оставила несколько прядей у лица. Нежный макияж подчеркнул ее природную красоту. Открытая спина добавляла изюминку образу.

Когда ведущий объявили, что актриса победила в номинации, то она выбежала на сцену. Девушка блеснула пышной грудью и бедрами. Наряд не скрыл и выпирающий животик. Поклонники отметили, что даже с такими формами она выглядит очень привлекательно. «Какое платье, милая блиииин», «Платье шикарное, фигура огонь», «Какая же вы красивая, просто вау», «Как преобразилась!», «Просто шик!» — прокомментировали пост подписчики.

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