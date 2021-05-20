«Вот так нужно ходить!»: Муцениеце в стильном бикини обнажила наливной бюст на глазах подруги

Актрису засняли на камеру, когда она загорала у бассейна.

Агата Муцениеце не скрывает, что ей нравится вести активной образ жизни. Почти десять лет она прожила в браке с Павлом Прилучным. Актер был рад, когда жена уходила в декретный отпуск и сидела дома, а вот девушка мечтала строить карьеру. И вот в прошлом году она рассталась со звездой сериала «Мажор». Ей сразу посыпались предложения о работе. Более того, теперь актриса все чаще выходит в свет. При этом она успевает заниматься спортом и воспитывать двоих детей.

После развода Агата без стеснения облачается в короткие платья и носит туфли на шпильках. Порой она даже публикует пикантные кадры в соцсети. Так, 20 мая девушка вместе с подругой уехала за город, где решила перевести дух и позагорать.

«Мне все равно, что нет солнца», — заявила звезда.

Вскоре Муцениеце сняла футболку и джинсы с разрезами. Она облачилась в стильный купальник цвета хаки. Подруга запечатлела, как актриса загорает на шезлонге. Девушка вальяжно лежала, демонстрируя рельефные бедра в бикини и наливную грудь.

«Ну что, друзья! Вот так нужно ходить на мероприятия! перед этим позагорать естественным путем», — заявила подруга артистки.

Это редкий случай, когда свой выходной Агата провела без детей. Поклонники пришли в восторг от того, в какой форме находится актриса. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая девушка», «Да, ходи так всегда», «Агата, хорошеет», «А тут есть на что взглянуть», «Эти формы мясистые так и манят», «Красотка, так бы всем мама выглядеть», «Роскошь в каждом изгибе тела», — стали писать пользователи Сети.

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