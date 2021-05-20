«Чувствую себя богиней!»: Муцениеце в струящемся платье цвета Барби пришла на светский ужин

Агата Муцениеце прославилась, когда снялась в «Закрытой школе». Она вышла замуж за коллегу по проекту Павла Прилучного. Почти 10 лет они прожили в браке. Даже ради детей супруги не стали сохранять брак. В прошлом году влюбленные расстались. Однако поклонники считают, что после случившегося девушка только похорошела. Более того, теперь она много снимается в кино и часто посещает вечеринки и премьеры.

20 мая Агата насладилась своим выходным. Днем она отдохнула за городом, а вечером собралась на мероприятие. Сначала актриса похвасталась прической и новой миниатюрной сумкой. Она прогуливалась у салона красоты.

«Чувствую себя богиней! Смотрите, какая сумочка! Как думаете, что в ней носить?» — заявила девушка.

Позже она оказалась на коровой дорожке. Муцениеце пришла на светский ужин Manhattan Dinner журнала Hello. Она покрасовалась перед фотографами в струящемся платье мидакси цвета Барби с цветочным принтом. Яркий весенний наряд гармонировал с сумкой, а нюдовые лодочки дополнили ее лук. Наряд вытянул ее силуэт и подчеркнул талию.

Затем Агата разместилась за столиком, где ее ждали подруги. Она увиделась с Тимуром Родригезом, который стал ведущим вечера. Также пришли на ужин Кристина Орбакайте, Регина Тодоренко, Светлана Бондарчук, Ляйсан Утяшева, Лиза Арзамасова, Юлия Савичева, Катерина Шпица и другие известные персоны.

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