Модник недели: деловые и эксцентричные образы Андрея Бурковского в сериале «Медиатор»

На платформе START подходит к концу показ сериала «Медиатор» с Андреем Бурковским в главной роли. Образы профессионального переговорщика, который ради достижения цели меняет свое поведение и внешний облик, оценила модный эксперт, модель международного класса Кира Дихтяр. Специально для сайта Teleprogramma.pro она выбрала лучший наряд героя Бурковского, достойный звания «Модник недели».

Образ не сообщает лишнего

Темно-синий классический костюм с черной или темно-синей рубашкой и солнцезащитными очками – это, можно сказать, рабочая форма медиатора. Не смейтесь, просто Андрей Павлов предпочитает именно такой стиль для деловых переговоров.

«За счет сдержанности и строгости, но в то же время превосходной посадке костюма, герой смотрится в нем очень органично. Здесь уже подобрали более повседневный пиджак, черную рубашку с воротником-стойкой, отказались от галстука, поэтому костюм не сбивает с толку и не сообщает ничего лишнего. 10 из 10».

То, что нужно в этой серии

В данном случае мы наблюдаем второй вариант «формы» Павлова. Но в джинсах, футболке, рубашке на выпуск и кроссовках, герой Бурковского встречается не с представительницей «Нефтяной России», а с простыми людьми. И этот ненавязчивый образ на каждый день помогает медиатору добиваться их расположения.

«Неплохо костюмеры поработали над следующим образом, состоящим из джинсовой рубашки, футболки и джинсов. С одной стороны, вся одежда довольно серая и неприметная, но учитывая характер персонажа, это именно то, что нужно в данном эпизоде. Ему необходимо навести справки, втереться в доверие и не вызывать нежелательных ассоциаций, поэтому выбор вполне оправдан. 8 из 10».

Типичный «белый воротничок»

Ярко-синий костюм, белая рубашка, солнечные очки, металлические часы – безупречный образ для того, чтобы произвести впечатление на официальном мероприятии. Модный эксперт выбором художника по костюмам осталась довольна.

«Прекрасный костюм, отлично подобран по фигуре актера, в сдержанной цветовой гамме. Отличный выбор, который передает характер героя. Строгие линии, классический крой, деловой стиль – ему не нужны яркие детали, чтобы заявить о себе, он не пускает пыль в глаза, а спокойно и уверенно делает свою работу. Считается, что темно-синий цвет поддерживает ощущение спокойствия и безопасности, во многом герой преследует именно такие цели. Однако, белая рубашка и синий галстук делают героя похожим на типичного «белого воротничка», словно он идет на работу в банк, если только в этом и не состояла сюжетная линия данного эпизода. 8 из 10».

Довольно комичный образ

Этот образ хорошо подходит для того, чтобы вывести людей из зоны комфорта, поиграть с их чувствами и увидеть реакцию, необходимую для выбора дальнейшей линии поведения. Однако эксперта эксцентричный наряд не покорил:

«В блейзере, расшитом золотыми баклажанами, герой выглядит довольно комично, но я думаю, что это как раз соответствует задумке авторов, особенно учитывая то, что наряд дополнили длинным париком. Блейзер, похоже, женский, учитывая длину рукава, воротник и лацканы, поэтому в кадре есть ощущение, что вещь подбирали недостаточно внимательно. Да и все тот же строгий формальный низ с этим безбашенным верхом совсем не сочетается. 5 из 10».

Подводим итог

Первое место занял самый первый костюм Андрея Павлова – классика с темной рубашкой. Именно этому наряду Кира Дихтяр поставила максимальное количество баллов – 10 из 10 возможных.

«Серебро» поделили аутфиты на каждый день и для особо торжественных мероприятий. Этим лукам эксперт поставила по 8 баллов.

Значительно уступил лидеру четвертый образ героя Бурковского. Этому комичному наряду досталась половина от максимально возможной оценки – 5 баллов.

Справка Teleprogramma.pro

Кира Дихтяр — модель международного класса и модный блогер. Она украшала обложки Vogue, Glamour, In Style, GQ, Elle, Vanity fair, Cosmopolitan, Noise, Marie Claire, FHM, Maxim и успела поработать по всему миру с признанными мастерами fashion-фотографии, такими как Патрик Демаршелье, Ранкин, Тони Дюран и Франческо Карроззини.

В 2014 году Кира Дихтяр участвовала в модном реалити-шоу The Face на канале Oxygen Network, вместе с легендарными Наоми Кэмпбелл, Энн Ви и Лидией Херст.

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