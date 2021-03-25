«Рассказ служанки», «Медиатор» и другие громкие сериалы апреля 2021 года

Уже вот-вот и наступит апрель, и пора узнать, какие новинки сериалов нас ожидают во второй месяц весны.

Happy End, 1 сезон

Актеры: Лена Тронина, Денис Власенко, Александр Горчилин, Любовь Толкалина, Лукерья Ильяшенко, Даниил Воробьев, Максим Карушев, Алексей Агранович и другие

Жанр: комедия

В центре сюжета – две девушки – Лера и Влада. Они – полные противоположности друг другу. Лера готова легко идти по головам, дабы достичь своих целей. Влада же – типичный ботаник, готовая на все ради подруги. Единственное, что их связывать – желание снимать популярные видео и стать популярными.

Дата выхода: 1 апреля

Где смотреть: more.tv

«Манифест», 2 сезон



Актеры: Джош Даллас, Мелисса Роксбург, Афена Карканис

Жанр: фантастика

По сюжету, главные герои по время полета на самолете попадают в зону турбулентности и к ним приходят суперспособности. В итоге одни из них стараются всеми силами вернуть все, как было. А другие, наоборот, пытаются извлечь выгоду из сложившейся ситуации.

Дата выхода: 2 апреля

Где смотреть: NBC

«Жуки», 2 сезон

Актеры: Вячеслав Чепурченко, Павел Комаров, Вадим Дубровин, Владимир Епифанцев, Александр Робак

Жанр: комедия

Главные герои — Никита, Дэн и Артемий – решают сделать крутое мобильное приложение и заработать на этом деньги. Однако в этот момент в их жизнях все начинает идти наперекосяк.

Дата выхода: 5 апреля

Где смотреть: ТНТ

«Чад», 1 сезон

Актеры: Назим Пэдрад, Томас Барбаска, Пол Чахиди, Саба Хомаюн, Алекса Лу, Элла Мика, Джэйк Райан, Мадлен Артур, Эсе Атауо, Меллани Баррос

Жанр: комедия

14-летний подросток с иранскими корнями вместе с родителями переезжает в США и идет в местную школу. Во что бы то ни стало он хочет стать самым популярным учеником класса, чтобы завоевать внимание большинства. Но это оказывается гораздо сложнее, чем он думал.

Дата выхода: 6 апреля

Где смотреть: TBS

«Кунг-Фу», 1 сезон

Актеры: Оливия Лян, Эдди Лиу, Ци Ма, Гэвин Стенхаус, Кхенг Хуа Тан, Шеннон Данг, Джон Прасида

Жанр: боевик

В центре сюжета — 25-летняя студентка Ники Чен, которая бросает в Америке колледж и уезжает в китайский женский монастырь. Получив ответы на накопившиеся вопросы и, освоив боевые искусства, девушка возвращается в родной Сан-Франсиско,

Дата выхода: 7 апреля

Где смотреть: The CW

«Невероятные», 1 сезон

Актеры: Элизабет Беррингтон, Бен Чаплин, Бретт Кертис, Анна Дэвлин, Лаура Доннелли, Мартин Форд, Ник Фрост, Винни Хэвен, Зэйн Хуссэйн.

Жанр: фантастика

Действия сериала происходят в Лондоне, во времена правления королевы Виктории. Среди местных жителей появляются женщины, обладающие необычными способностями. Они создают сообщество для того, чтобы сражаться со сверхсущностями, дабы спасти планету.

Дата выхода: 12 апреля

Где смотреть: HBO

«Папа, перестань меня позорить!», 1 сезон

Актеры: Джейми Фокс, Кайла-Дрю, Дэвид Алан Грир, Порша Коулмэн, Хезер Сайрус Хемменс, Джонатан Кайт, Валенте Родригес, Клео Берри, Миракл Алия Рейнс, Гарри Зин.

Жанр: комедия

Главный герой сериала — владелец косметического бренда. Когда к нему переезжает упрямая и принципиальная дочь-подросток, герой в полной мере познает, что значит быть отцом-одиночкой.

Дата выхода: 14 апреля

Где смотреть: Netflix

«Медиатор», 1 сезон

Актеры: Андрей Бурковский, Юлия Пересильд, Дарья Мороз, Ирина Старшенбаум, Виктория Толстоганова, Евгения Симонова, Дарья Мельникова, Даниил Воробьев, Марьяна Спивак, Дарья Жовнер, Антон Кузнецов, Анна Шепелева

Жанр: триллер

Андрей Бурковский играет в сериале профессионального переговорщика, психолога. Главная его задача — не допустить человеческих жертв, уговорить преступника не совершать то или иное действие. Однако в личной жизни его нельзя назвать счастливым человеком. Он не может наладить контакт даже с собственной мамой.

Дата выхода: 16 апреля

Где смотреть: Start

«Мейр из Исттауна», 1 сезон

Актеры: Сози Бэйкон, Дэвид Денман, Нил Хафф, Иззи Кинг, Кэмерон Манн, Джеймс МакАрдл, Касси Мандхенк

Жанр: драма

Это история про женщину-детектива. Она расследует самые запутанные преступления, однако в этот момент ее личная жизнь рушится.

Дата выхода: 19 апреля

Где смотреть: HBO

«Рассказ служанки», 4 сезон

Актеры: Элизабет Мосс, Джозеф Файнс, Самира Уайли, Энн Дауд, Ивонн Страховски, Макс Мингелла, Алексис Бледел, О. Т. Фагбенли, Аманда Бругел, Мадлен Брюэр, Грэйс Манро

Жанр: драма

В сериале рассказывается про страну, в которой власть захватили религиозные фанатики. Их главная цель – превратить женщин в так называемых служанок, которые должны рожать детей для правителей нового мира. Они живут в специальных лагерях, где с ними обращаются не самым лучшим образом.

Дата выхода: 26 апреля

Где смотреть: Hulu

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