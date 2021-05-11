«Не во все машины того времени могу сесть»: Андрей Бурковский о своей роли в сериале «За час до рассвета»

Сегодня, 11 мая, телеканал НТВ начинает показ 16-серийного ретродетектива «За час до рассвета». Действие картины разворачивается в Москве, в послевоенном 1946-м году.

Главным героям — лейтенанту Денису Журавлеву и майору Шумейко — предстоит нейтрализовать орудующую в городе банду. Денису предстоит внедриться в логово бандитов, представившись матерым преступником.

Главные роли в фильме исполнили Константин Хабенский, Андрей Бурковкский, Артур Смольянинов, Максим Белбородов, Артур Ваха, Алена Михайлова и Агния Дитковските.

Съемки проходили в Моске и Московской области, в сериале тщательно воссозданы все мельчайшие детали послевоенного времени. Создатели фильма обещают, что зрителей ждет настоящее путешествие во времени, интересный сюжет, экшн и даже любовь.

Андрей Бурковский рассказал, что в сценах драк и перестрелок снимался без дублеров и даже сам водил раритетные автомобили. И вот тут иногда ему приходилось пользоваться помощью дублеров, так как не во все машины того времени он помещался

«Во время съемок выяснилась очень интересная вещь: оказывается, не во все машины того времени я могу сесть. Дело в том, что тогда шоферы были чуть пониже, и мне очень тяжело было засунуть ноги в автомобили», — поделился Андрей Бурковский.

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