«На пике популярности»: Подольская снялась в костюме с пышными рукавами и туфлях цвета фуксии

Наталья Подольская в прошлом году снова стала мамой. Теперь она воспитывает не только пятилетнего Артемия, но и малыша Ивана. Во многом артистке помогает ее муж Владимир Пресняков. Девушка быстро вернулась в форму, хоть и признавалась, что сначала ей это не удавалось. А после небольшого перерыва артистка вернулась на сцену. Теперь она все чаще появляется на публике и снимается для глянца.

На днях Наталья приняла участие в новой съемке. Сначала она позировала на теплоходе в пышном платье-бюстье небесного цвета. Потом певица оказалась в студии, где позировала уже в повседневном летнем наряде. Она облачилась в белоснежные брюки и блузку-топ с пышными рукавами. Наряд дополнили туфли-лодочки цвета фуксии. По всей видимости, сама Подольская осталась в восторге от своего аутфита. Для портала Teleprogramma.pro оценила образ звезды имидж-стилист Диана Руссо.

«У Натальи есть как и удачные модные эксперименты, так и фэйлы. Данный образ можно смело отнести к удачным. В качестве основы образа певица выбрала белый костюм с брюками на завышенной талии и блузу с объемными рукавами, которые по прежнему на пике популярности. В данном весенне-летнем сезоне дизайнеры украсили объемными рукавами практически все, начиная от блуз и платьев, заканчивая тренчами и верхней одеждой. Такой элемент добавляет романтичную нотку даже строгим и классическим вещам. Акцент в образе сделан на яркие туфли, я люблю такой прием, особенно когда выбирается нестандартный цвет обуви: зеленый, желтый или фуксия, как в данном случае. Также мне понравилось как стилисты отыграли цвет туфлей, добавив в кадр подушку в тон. Но если говорить про стилизацию фотосессии в целом, то плетеный ротанговый стул в сочетании с классическим образом вызывает вопросы», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Диана Руссо — имидж-стилист. Окончила итальянскую школу имиджа и стиля. Опыт работы в сфере моды и стиля 5 лет.

Смотрите также: