«Такая принцесса»: Подольская в пышном платье с многоярусной юбкой сбежала с премии RU.TV

Певица появилась на ковровой дорожке юбилейной премии, но на церемонии награждения присутствовать не смогла.

22 мая в Москве состоялось одно из самых долгожданных событий года. После пандемии многие успели соскучиться по светским раутам. Праздник подарила публике премия RU.TV. Юбилейная церемония награждения стала грандиозной, так как было заявлено 200 звездный гостей. На розовой ковровой дорожке даже были «пробки». Темой вечера стала галактика, поэтому многие поддержали соотвествующий дресс-код.

Валерия пришла с кокошником в виде звезды, а Юлия Барановская облачилась в модный брючный костюм и парик. А вот Наталья Подольская выбрала пышное алое платье с многоярусной юбкой и ниспадающими рукавами. Она распустила волосы и сделала нежный макияж. Тонкое ожерелье украшало ее шею. Примечательно, что жена Владимира Преснякова не смогла остаться на церемонию награждения и сбежала домой.

Дело в том, что девушка недавно стала мамой во второй раз. У нее подрастает не только пятилетний сын Артемий, но и Иван, которому исполнилось семь месяцев. По всей видимости, мамино внимание понадобилось младшему члену семьи. Дома ее также ждала сестра Юлиана и племянницы.

«Пришла такая принцесса. Саша удивилась», — отметила девушка.

Подольская запечатлелась с крохотным сыном на руках.

«Это пост для руководства любимого канала RU.TV. Ребята! Я успела!!! А вам желаю прекрасной премии», — написала она.

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