«Побывали в джунглях»: Ксения Собчак в футболке оверсайз и песочных брюках предстала на отдыхе

39-летняя телеведущая путешествует в Северной Америке. Она побывала в музее, который удивил ее своей архитектурой.

Ксения Собчак много путешествует. Ей нравится проводить время с мужем Константином Богомоловым и своим сыном Платоном, которому уже четыре года. Этой весной телеведущая успела побывать на разных светских раутах и премьерах. Она также организовала праздник в честь юбилея своей мамы Людмилы Нарусовой. А вот потом блондинка устроила себе отпуск. Две недели она провела в Мексике.

На отдыхе Ксения то и дело хвастается разными нарядами. Она пополнила гардероб летними луками. Девушка носит и платья, и юбки макси. А на днях телеведущая посетила музей, который находится в гуще джунглей. Там она даже увидела варана. Необычная архитектура места восхитила н звезду. Собчак поделилась кадрами, ан которых позировала в футболке оверсайз на одно плечо и песочных брюках-шароварах на резинке. Она подчеркнула свои тонкие щиколотки.

«Побывали в Джунглях в музее Азулик. Вроде небогатая страна, а отгрохали нечто странное и с претензией на эстетство там, куда воду и электричество только провести стоит денег. Построил местный эксцентрик-миллионер. Боже храни таких людей. Благодаря им есть удивительные места. Такой мексиканский Гуггенхайм. Рекомендую. Главное в ресторан высокой кухни тут не идите, а выбирайте маленький аргентинский бар у входа там гораздо вкуснее и не три часа с подачами, как любит наш Друян», — рассказала блондинка.

Поклонники восхитились повседневным образом Ксении. Многие одарили ее комплиментами. «Ксюха, красотка», «Крутые брюки», «Да, выглядит это фантасмагорически», «Выглядит впечатляюще», «Как красиво и какая вы стильная, Ксюша!», «Выглядите потрясающе, и место конечно удивительно интересное», «Вытянула себя… ножки, ох», — прокомментировали пост подписчики.

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