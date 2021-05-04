«Прилетела на майские»: Ксения Собчак в платье-сорочке и длинной тунике предстала на курорте

Ксения Собчак в последнее время много работала. Она успевала снимать передачи и посещать светские рауты. При этом девушка каждую свободную минуту посвящала сыну Платону. Телеведущая любит продумывать свои образы. Недавно она пополнила свой гардероб обновками. Черное платье в пол и жакет василькового цвета блондинка надела в день рождения своей мамы Людмилы Нарусовой, устроив банкет. Там она кружилась в танце с Константином Богомоловым.

После этого Собчак улетела отдыхать. Она летела на самолете компании KLM с пересадкой в Амстердаме. Телеведущая была удивлена, когда в терминале оказались закрыты все магазины. «Просто все закрыто! Истерички! Считают, что правда чума, что ли?» — отметила она. А на следующий день Ксения уже поделилась снимком с курорта. Она предстала в коротком платье-сорочке и длинной тунике в цветочек. Сланцы и кепка дополняли ее образ. Позировала она на фоне скалистой местности.

«Ну что, угадаете куда я прилетела на майские длинные выходные? Сюда пускают без виз, нет карантинной истерики, и тесты на въезде никого не интересуют. Дальний островок свободы, но главное — это не Мальдивы?» — заинтриговала звезда.

Примечательно, что поклонники решили, что Собчак улетела на Кубу, но для въезда в эту страну нужен тест на коронавирус. Также среди предположений прозвучали Абхазия, Сейшелы и Турция. Однако с пересадкой в Европе самолеты обычно летают в Мексику и Доминикану. Но пока телеведущая место отдыха оставила в секрете.

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