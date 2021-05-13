Элегантный монохром: Ксения Собчак предстала в сиреневом пальто на запах и юбке плиссе

Ксения Собчак работает на телевидении около 20 лет. Многие помнят ее шоу «Блондинка в шоколаде». Тогда она еще носила мини-юбку и любила эпатировать публику. Теперь стиль девушки изменился. Она все чаще носит брючные костюмы и женственные платья. При этом иногда телеведущая позволяет надеть себе что-то экстравагантное или добавляет свою изюминку образ. Так не раз на светском мероприятии она оказывалась с авоськой.

После свадьбы с Константином Богомоловым, по словам друзей и поклонников, блондинка стала выглядеть еще привлекательнее. Примечательно, что свои образы Ксения продумывает всегда, даже для съемов. На новом фото она предстала в монохромном образе. Девушка позировала в пальто на запах сиреневого цвета. Наряд имел необычный крой с рюшами и рукавами-окороками. Более того, она дополнила его юбкой плиссе в тон и нюдовыми лодочками, которые визуально удлинили ноги.

Также в ушах Собчак были серьги, подобранные под наряд. Волосы она собрала в высокий пучок-ракушку. Поклонники оценили ее образ. Многие отметили, что он не только броский, но и подчеркивает достоинства звезды.

«Ну шикарный лук Ксения», «Вау! Круто», «Выглядите роскошно», «Очень красивое пальто», «Вам так идет», «Необычный наряд, но вам к лицу», «Как же мне нравится это платье и прическа! Ксения, выглядите шикарно», «Вау какой образ», — прокомментировали пост подписчики.