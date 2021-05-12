На стиле: постройневшая Лолита в принтованном костюме с «острыми» плечами вышла в свет

Лолита Милявская привыкла удивлять публику. Она прославилась не только, как певица, но и женщина без комплексов. За плечами артистки пять разводов. Однако разочарования в мужчинах сделали ее только сильнее. Она смогла похудеть за последний год. Теперь женщина без стеснения подчеркивает свою фигуру броскими нарядами. Часто она отдает предпочтение комбинезонам, а также вещам из коллекции дизайнера Игоря Гуляева.

11 мая у Лолиты появился повод выгулять очередную обновку. Она стала одной из гостей закрытого показала фильма Александра Молочникова «Скажи ей». На премьере отметились: Светлана Ходченкова, Нино Нинидзе, Екатерина Варнава, Регина Тодоренко, Марина Зудина и другие известные персоны. На этот раз Милявская предстала на публике в принтованном костюме. Водолазка с острыми плечами и брюки клеш визуально смоделировали ее фигуру, сделав еще стройнее.

Примечательно, что от каблуков артистка отказалась, выбрав черные кроссовки. Она решила поддержать тренд на стиль спорт-шик. 57-летняя певица привлекла к себе внимание.

«Картина покорила», — призналась Лолита.

Не так давно она сделала короткую стрижку. Поклонники отметили, что Лолита теперь выглядит еще моложе. На этот раз многие тоже одарили ее комплиментами. «Королева красоты», «Какая красивая», «Стройняшка», «Милая Лола, хорошеет на глазах», «Вы всегда королева любого мероприятия», — стали писать подписчики.

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