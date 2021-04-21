«Роскошная! Молодая!»: Лолита в длинном тренче и легком платье макси предстала на фотосессии

57-летняя певица призналась, что несколько образов ей подобрал сам Игорь Гуляев, который зачастую одевает Аллу Пугачеву.

Лолита Милявская знаменита не только своими вокальными данными, но тем, что у нее нет комплексов. За плечами артистки уже пять разводов. Последний брак с молодым фитнес-тренером Дмитрием Ивановым многим казался идеальным, но в итоге певица едва совладала с эмоциями, когда заподозрила его в изменах. Но после расставания с ним она смогла похудеть, а также кардинально сменить имидж.

Постепенно Лолита делала прическу все короче. Сейчас она решилась на рваную стрижку «пикси». Преобразившаяся певица решила принять участие в фотосессии. Если недавно она позировала в силуэтном комбинезоне, то ее новый образ был в более молодежном стиле. Она не скрывает, что любит эксперименты. На новых кадрах артистка предстала в легком платье макси цвета слоновой кости с ярким принтом. Она дополнила его необычным тренчем в пол из денима и ботинками на толстой подошве.

Оказалось, что лук ей подобрал дизайнер Игорь Гуляев. Именно его наряды любит носить Алла Пугачева. Яркий макияж и игривая укладка дополнили образ звезды.

«Игорь Гуляев дал „выгулять“ пару нарядов», — похвасталась она.

Примечательно, что 57-летняя Лолита поразила даже Александра Васильева. «Роскошная! Молодая!» — восхитился историк моды. «Как хорошо и молодо выглядите, Лолита», «Шикарная женщина, бесподобно», «Похорошела, похудела, просто красоточка», «Лолиточка, вам очень идет эта стрижка!», «Очень стильно и очень к лицу. Как говорят сейчас на сленге — выглядите пушка!» — прокомментировали пост подписчики.

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