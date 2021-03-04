«Я не подарок»: Лолита блеснула стройными ногами, примерив короткое платье-пиджак с перьями

В таком наряде певица появилась в студии у Ивана Урганта.

В прошлом году Лолита решила изменить имидж. После пятого развода певица не только сбросила лишние килограммы, но и отрезала длинные локоны. Теперь она носит короткую стрижку и удивляет поклонников своей стройностью.

В студии у Ивана Урганта артистка появилась в наряде цвета фуксии. Она выбрала короткое платье-пиджак с перьями, благодаря которому продемонстрировала свои длинные ноги. Образ завершила босоножками такого же оттенка.

«Эфир у Вани в пятницу. Кто сказал, что я «не подарок?» — написала Лолита в своем Instagram.

Фанаты оценили снимок.

«Лола, ты богиня! Вау, какие ножки! Молодая, стильная, любим! Лолита, вы лучшая!» — писали пользователи Сети.

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