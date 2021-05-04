«Просто невероятно крутое»: Подольская примерила костюм небесного цвета и модное пальто-халат

Наталья Подольская в свои 38 лет может похвастаться стройной фигурой. И это при том, что певица недавно стала мамой во второй раз. Как известно, она счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. У них подрастает пятилетний сын Артемий, а шесть месяцев назад у них появился второй сын Иван. Примечательно, что артистка почти не сидела дома. Она вернулась к активной работе ближе к весне, уже придя в форму.

Жена Преснякова старается не только следить за внешностью, но и стильно одеваться. Она носила легкие наряды во время отдыха на Мальдивах. А накануне девушка отправилась на съемки, надев монохромный образ с мини-юбкой и широкополой шляпкой. По всей видимости, скоро у артистки будет еще несколько выходов в свет. 4 мая Наталья похвасталась обновками. Она раскрыла посылку, которую получила.

«Пришла моя посылочка, которую я очень ждала! В последнее время это одна из моих любимых русских марок», — пояснила артистка.

Сначала она примерила костюм небесного цвета. Жакет на запах и брюки клеш с разрезами зрительно вытянули силуэт. Подольская покрасовалась перед зеркалом.

«Такой костюм. Один из моих любимых оттенков, как можно заметить, голубой. Только не спрашивайте, почему я босиком», — поделилась девушка.

Затем она накинула на плечи черное пальто длины мидакси. Этот весенний наряд особенно сильно понравился звезде.

«А это просто невероятно крутое пальто-халат! Длина идеальная, мягкое, уютное! Кайф!» — заверила она.

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