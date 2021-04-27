Оделись в одной гамме: Подольская в юбке макси запечатлелась Пресняковым и сыновьями на отдыхе

Наталья Подольская в свое время прославилась, приняв участие в шоу «Фабрика звезд». Позже она нашла свое счастье, встретив Владимира Преснякова. Влюбленные уже 10 лет счастливы в браке. Еще недавно они воспитывали только сына Артемия, но в прошлом году певица родила второго сына Ивана. Теперь они вновь заботятся о маленьком ребенке. Однако это не помешало им уехать в отпуск этой весной.

Для шестимесячного малыша этот перелет был первым. Подольская заверяет, что легко справляется с материнскими обязанностями и успевает загорать, купаться и устраивать велопрогулки. Более того, певица призналась, что набрала с собой вещей и даже туфли на каблуке. Накануне она покрасовалась в платье цвета фуксии. А вот 27 апреля Наталья с семьей оделась в одной цветовой гамме. Она выбрала топ и юбку макси из шифона в приглушенных зеленых и песочных тонах.

Сыновья были одеты, как папа. На них были песочные шорты и принтованные футболки. Перед тем, как поужинать, Пресняков с женой и детьми сделал совместно фото.

Поклонники восхитились гармоничной парой. Многие отметили, что Подольская прекрасно выглядит. Наряд подчеркнул ее талию. «Пример для подражания», «Какие красивые», «Очень классный костюм у вас», «Мне нравится ваш стиль», «Парни все в шортах, так мило», «Крутая семья», «Самые стильные», «Как вам идут такие цвета», «Гармоничные, как вам удается», — прокомментировали пост подписчики.

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