Элегантный монохром: Подольская в белоснежной мини-юбке и стильной шляпе появилась на публике

Наталья Подольская счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Певица старается поддерживать себя в форме и облачаться в трендовые наряды, чтобы радовать не только поклонников, но и своего мужа. В прошлом году артистка родила второго сына, Ивана. После этого ей пришлось приложить силы, чтобы снова вернуть себе талию. А недавно она провела две недели на Мальдивах вместе с семьей, где смогла набраться сил.

Примечательно, что Наталья любит экспериментировать с нарядами. Она носит яркие костюмы и струящиеся платья. На отдыхе певица также не раз облачалась в шорты. Однако для появления на публике она выбирает более элегантные образы. Так, 4 мая артистка отправилась на свои первые съемки после отпуска. Она запечатлела себя в автомобиле в пудровом пальто и широкополой шляпе, которые в моде в этом сезоне. Такую шляпу с прямыми полями не раз носила Светлана Лобода.

Подольская оказалась в одной из студий канала RU.TV. Она вышла в прямой эфир, рассказав про свою новую песню и клип. Жена Преснякова сидела на стуле в белоснежной мини-юбке на пуговицах и укороченном жакете. Туфли-лодочки в тон дополнили монохромный образ.

Поклонники отметили, что наряд подчеркнул загар артистки. Также многие восхитились ее элегантным образом. «Белый цвет вам очень к лицу», «Стройняшечка», «Шикарно выглядишь, Туся!», «Ой, какие ножки», «Красавица просто», «Отличный образ», «В таком наряде на вас приятно смотреть», «Шляпка не ваше, а в остальном образ шикарный», «Красавица, загорелая и стройная», — прокомментировали пост подписчики.

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