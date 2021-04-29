«Как же красиво!»: Нетребко в платье в пол из легкого шифона предстала на сцене в Милане

Анна Нетребко уже давно живет в Вене. Однако артистка обычно большую часть времени в году находится на гастролях. Но из-за пандемии ей пришлось сделать длительный перерыв в поездках. А теперь она все чаще приезжает в Россию, так как у нее есть возможность выступать в Большом театре и Мариинке. Однако на днях артистка приехала в Италию. Она вновь оказалась на сцене театра Ла Скала.

Днем Анна успела погулять по городу в кюлотах и жакете. Она славится своим чувством стиля, поэтому поклонники любят разглядывать ее образы. Ко всему прочему, певица с помощью нарядов корректирует фигуру. А вот на сцену она поднялась в шифоновом платье в пол. Наряд с акцентом на талии имел принт голубого цвета. Струящееся платье с пышными рукавами скрыло недостатки ее фигуры. Нетребко грациозно исполняла на сцене новую арию.

«Ариадна на Наксосе Рихарда Штрауса. Поехали», — написала звезда.

На этот раз 49-летняя оперная дива получила множество комплиментов. На ее образ обратил внимание даже звездный фотограф Владимир Широков.

«Как же красиво, Аня!» — заявил он.

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