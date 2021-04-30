В сливочных тонах: 43-летняя Федорова вслед за Брежневой облачилась в ультрамодные брюки палаццо

В свои 43 года Оксана Федорова сумела построить головокружительную карьеру, завоевать несколько титулов как первая красавица, стать телеведущей и певицей, а также счастливой мамой двоих детей. У знаменитости подрастает сын Федор и дочка Елизавета от Андрея Бородина. Своими наследниками модель очень гордится и все уикенды посвящает только семье. Приходя вечерами домой с очередных светских мероприятий, съемок и интервью, Оксана отключает мобильный до утра, это время она проводит только с близкими.

На одном из мероприятий Федорова появилась в ультрамодных брюках палаццо, ранее в таких же нарядах блистали Татьяна Навка, певица Алсу, Вера Брежнева, Юлия Барановская и многие другие. Оксана отдала предпочтение костюмной группе в светлой сливочной палитре. К брюкам палаццо она примерила приталенный жакет. Образ получился лаконичным и вместе с тем элегантным.

«Друзья, приглашаю всех на выставку, созданную совместно с фондом «Развитие народного творчества «ГРАНИ», — «Вечно модный Моцарт. Вечно молодой Балет. Вечно молодая Мода». Этот уникальный выставочный проект демонстрирует многогранность творческих возможностей художников и синтеза моды и искусства», — отметила Оксана.

Смотрите также: