«Визуально увеличивают в объемах»: Федорова в мешковатых джоггерах просчиталась с выбором толстовки

Оксана Федорова слывет первой модницей. И не случайно! Каждый свой выход в свет красавица продумывает вплоть до мелочей. Но и она порой допускает модные огрехи. Один из таких не совсем удачных аутфитов с точки зрения силуэта и подачи оценила эксперт сайта Teleprogramma.pro Юлия Люгай. Оксана пришла в Третьяковскую галерею в мешковатых джоггерах, толстовке и жакете, визуально добавив своим формам объема. Если бы модель заменила этот «тяжелый» верх на простой топ, то и выглядела бы значительно стройнее.

«Мало кто сегодня скажет, что Оксана Федорова посетила Третьяковскую галерею в спортивных штанах. Даже если вы далеки от мира моды, наверняка уже успели добавить в свой словарь и гардероб джоггеры, те самые зауженные спортивные штаны с резинкой внизу, сшитые из пластичных тканей. Сегодня джоггеры на пике популярности во всем мире. Они перестали быть видом спортивной одежды, открывая нам простор для составления оригинальных аутфитов в стиле casual или спорт-шик.

Федорова отлично сочетает джоггеры с обувью на тракторной подошве. На Оксане мы видим свободные, слегка мешковатые джоггеры с драпировкой, которые, конечно же, визуально увеличивают ее в объемах. Чтобы подчеркнуть женственность и стройность нашей российской красавицы, я бы заменила в ее образе худи на облегающий топ. Или предложила бы вовсе отказаться от жакета в этом образе, комбинируя джоггеры с обтягивающим лонгсливом. А если хочется именно лук с жакетом, то интереснее было бы сыграть на сочетании разных фактур, например добавив сюда кожаный жакет», — отметила стилист-имиджмейкер.