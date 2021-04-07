Стопроцентный хит: Брежнева в кипенно-белых брюках палаццо покрасовалась на отдыхе

Вера Брежнева на отдыхе пополнила гардероб новым брючным костюмом. Своим приобретением экс-солистка группы «ВИА Гра» похвасталась в микроблоге, приняв участие в импровизированной фотосъемке.

В кадре возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе предстала в кипенно-белом жакете с «мужского плеча» и брюках палаццо с высокой посадкой. Изюминкой ее лука стал контрастный черный кроп-топ. Певица умело сделала акцент на талии и длине ног. Добавив к образу босоножки.

Еще имиджмейкер-стилист Ольга Линцова в беседе с сайтом Teleprogramma.pro говорила о том, что брюки палаццо — стопроцентный весенний хит и ультрамодная вещь в гардеробе каждой девушки.

«Белый — однозначно мой цвет! Но легкая краснота после солнечных лучей его еще больше подчеркивает!! Мой новый костюм», — отметила Вера. «Очаровательно прекрасна!!», «Талия очень стройная», «Белый вам идет, с такой-то фигуркой вообще все к лицу!!», «Шикарная», «Оттенок сочетается хорошо с загаром», «Супер! Талия просто шик», «Какая вы умничка, всегда на позитиве», «Ваши улыбка затмевает все», «Леди в белом», — пишут фолловеры.

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