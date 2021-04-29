Скрыла недостатки фигуры: Нетребко вслед за Шараповой облачилась в брюки кюлоты цвета карамели

Анна Нетребко не скрывает, что любит путешествовать. Она каждый раз привозит с собой не один чемодан одежды. Артистке нравится тщательно продумывать свои образы. В ее квартирах в Вене и Нью-Йорке есть гардеробные, где она хранит коллекции шляп и туфель. В этом году оперная дива несколько раз приезжала в Москву. Даже в промозглую погоду ей удавалось выглядеть элегантно. Но на днях она приехала в Милан, где готовилась дать концерт в театре Ла Скала.

Примечательно, что Анна всегда находит время на прогулки. На этот раз на репетиции она отметилась в брюках кюлотах цвета карамели и приталенном черном жакете. Кожаные кремовые ботильоны и шифоновый платок дополняли ее женственный образ. На ее плече была массивная кожаная сумка с эффектом глянца. Широкие и укороченные брюки в моде уже не первый сезон. Накануне такие же кюлоты только из льна примерила Мария Шарапова.

«Льняные кюлоты, сандалии, удлиненный жакет — все очень актуально в этом сезоне», — признавалась стилист Екатерина Клинова.

В таком образе оперная дива прогулялась по Милану. Поклонники в очередной раз одарили ее комплиментами.

«Какая красивая», «Ну просто леди Совершенство», «Вас невозможно не заметить», «Прям хороша», — стали обсуждать ее лук пользователи Сети.

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