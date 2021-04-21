Яркий акцент: 53-летняя Стриженова вслед за Нетребко выбрала малиновый жакет для съемок

Телеведущая получила не только комплименты, но и букет цветов от эксперта передачи, чему очень удивилась.

Екатерина Стриженова является одной из телеведущих, которые пользуются популярностью. За годы работы на ТВ она успела побывать на разных мероприятиях и концертах. Теперь артистка ведет передачи «Доброе утро» и «Время покажет». Однако даже с такими опытными работниками происходят неприятности. Этой весной она упала в прямом эфире и только недавно вернулась из больницы. Примечательно, что 53-летняя ведущая успела набраться сил и не растеряла элегантности.

Многие поклонники следят за образами Стриженовой. Если для съемок наряды ей подбирают стилисты, то в обычной жизни она сама собирает луки. Зрители восхищаются тем, как выглядит телеведущая. В первый день работы она предстала в нежно-розовом костюме тройке. А 20 апреля ведущая уже позировала в черной юбке-футляре и малиновом пиджаке. Туфли на устойчивом каблуке дополнили ее утонченный аутфит.

Примечательно, что недавно Анна Нетребко тоже отдала предпочтение жакету такого оттенка. Однако оперная дива выбрала его для светской тусовки.

Зато Екатерина получила не только комплименты, но и букет от одного из экспертов передачи. Она была удивлена такому вниманию.

«В прямом эфире бывают и приятные сюрпризы», — отметила телеведущая.

Поклонники тоже заметили, что она похорошела и помолодела. Многие написали ей теплые слова и восхитились ее нарядом. «Какая вы красавица», «Как трогательно! Катерина вы супер, прекрасно как всегда!», «Слов нет, она прекрасная!», «Молодец, до слез! Как это приятно нам видеть!», «Катюша, это был приятный момент для зрителей», «Очень элегантная, приятно смотреть», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также: