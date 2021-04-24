Образ с изюминкой: Нюша в брюках на шнуровке и прозрачных туфлях появилась на премии

Нюша отметила свое 30-летие в прошлом году. Она повзрослела на глазах поклонников. Теперь певица является женой Игоря Сивова и растит дочку Симбу. Она продолжает строить карьеру на сцене и дружит с тиктокерами. Артистка следит за трендами и не боится экспериментировать с имиджем. Она часто красит волосы, носит наряд из экокожи и переработанных материалов. зачастую артистка одевается в одном стиле с двухлетней наследницей.

После отдыха на Мальдивах Нюша с новыми силами вернулась к работе. Она посещает вечеринки, записывает новые треки, а 23 апреля артистка побывала на премии Glamour Eco Awards 2021. Одну из наград певица унесла с собой, так как давно борется за экологию. На мероприятии она появилась в необычном костюме. Девушка выбрала белую футболку и брюки-дудочки на шнуровке сзади. Образ дополнили прозрачные туфли и мини-сумка Jacquemus.

На этом мероприятии Нюша обмолвилась, что в ее жизни «скоро появится чудесный человечек». Поклонники заподозрили ее в беременности. Тем более, что брюки подчеркнули едва выпирающий живот. Однако пока сама певица не подтвердила сплетни. Стоит отметить, что во время первой беременности она долго скрывала интересное положение. «Девочка с картинки», «Животик?», «Стиль шикарен как всегда», «Ню, тебе идет такой стил», — прокомментировали пост подписчики.

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