В точности как мама: Нюша нарядила двухлетнюю дочку в пышное платье цвета «Тиффани»

Певица решила устроить красную дорожку премии «Жара» сначала у себя дома. При этом она выбрала образы в одном стиле для себя и наследницы.

Анна Шурочкина, более известная как Нюша, давно привыкла к публичности. Девушка теперь не только появляется на светских раутах, но и дружит с тиктокерами. Певица всегда была кумиром молодежи. Ее заводные треки актуальны и сейчас.

4 апреля в Москве состоялась премия «Жара». В прошлом году Эмин Агаларов не проводит музыкальное мероприятие из-за пандемии. А на этот раз ему удалось собрать вместе топовых артистов. Нюша первую часть мероприятия пропустила. Она устроила красную дорожку у себя дома, надев пышное платье-бюстье цвета «Тиффани». Как оказалось, оно было сшито из толстовок. В пышное платье такого же цвета надела и ее двухлетняя дочка. Малышка бегала в босоножках и сказочном наряде, напевая песню.

«Еще пой! Ух ты! Молодец! Молодец!» — похвалила кроху мама.

А вот потом малышка похвасталась пышной юбкой и своими хвостиками.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что стиль family look мог произвести эффект на настоящей красной дорожке. Фанаты также одарили комплиментами Симбу, которая растет красавицей и все больше становится похожа на маму.

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