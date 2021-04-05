За экологию: Нюша показала небесное платье-бюстье на шнуровке, сшитое из толстовок

В необычном наряде певица должна была предстать на премии «Жара».

Певица Нюша с недавних пор стала поддерживать тренд на экоматериалы и вторичную переработку вещей. Девушка, к примеру, призывает не выбрасывать изношенную одежду, а делать из нее новые наряды и украшения.

В личном блоге артистка периодически демонстрирует аксессуары и одежду, которую она делает из вторсырья. К примеру, у Нюши имеется стильный чокер и утонченный берет, пошитые из старых джинсов.

А специально для выхода на красную дорожку музыкальной премии «Жара» она заказала платье-бюстье с пышной юбкой, шлейфом и на шнуровке из обычных голубых толстовок небесного оттенка. Кофты ей высылали поклонники со всех уголков России. Правда выйти в неординарном наряде на тусовке так и не получилось – звезде нездоровилось, поэтому показ мод она устроила прямо дома.

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