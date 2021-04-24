«Такой теплый прием»: Ольга Бузова вышла к толпе фанатов в трендовом твидовом укороченном пиджаке и с молочным бантиком на голове

В одной из последних публикаций личной странички артистка Ольга Бузова показала, в чем пообщалась с поклонниками. Примечательно, что для встречи со своими слушателями знаменитость подобрала наряд, который был похож на образ певицы Зары.

Бузова поблагодарила всех, кто пришел лично пообщаться с певицей. Ольга произнесла торжественную речь. А потом подошла обнять поклонников. Огромная толпа не унималась от восхищения красотой знаменитости.

«Мои люди! Как я счастлива была видеть вас. Вы у меня лучшие. Вы так меня зарядили своей любовью. Спасибо вам за такой теплый прием! Спасибо, что вы со мной уже столько лет», — написала Бузова в комментариях под записью встречи.

Отметим, что Ольга появилась на мероприятии в черном укороченном жакете в стиле Коко Шанель. Золотые пуговицы перекликались с монограммой на ремне Gucci. Также Бузова надела джинсы из серого денима, а локоны украсила молочным бантиком.

К слову, пиджак, похожий на жакет Ольги, ранее можно было увидеть на исполнительнице Заре. Только певица отдала предпочтение твидовому наряду в клетку.

Смотрите также: