В стиле Chanel: Зара в твидовом жакете и жемчужных серьгах прошлась по центру Москвы

Эстрадная певица Зара выбирает для своего гардероба элегантные платья и классические костюмы. В одном из последних постов в личном аккаунте артистка показала новый образ городской леди.

В качестве аутфита для прогулки знаменитость подобрала твидовый пиджак и черные струящиеся брюки в стиле Chanel. Отдельного внимания заслуживала бижутерия. Серьги с жемчугом перекликались с расцветкой жакета и дополняли образ. А завершила лук черная мини-сумка на золотой цепочке.

Зара прошлась по центру столицы в модном наряде и зонтом в руках. Заслуженная артистка России записала видео под одну из любимых песен о дождливой погоде.

«С неба-неба-неба-неба лей дождь. Пока меня ты ждешь — не болей. Какие хорошие слова. Не болейте, любимые. Все будет хорошо. Жизнь прекрасна», — поделилась хорошим настроением певица.

Поклонники Зары оценили образ актрисы и оставили положительные комментарии под фото: