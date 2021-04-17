В русском стиле: Анна Нетребко в меховой шапке и пальто с гороховым принтом предстала у пруда

Анна Нетребко вновь находится в России. Хоть артистка уже давно живет в Австрии, она с удовольствием приезжает в родные края. Она успела увидеться со своим отцом, который живет в Краснодаре, а также повеселилась в гостях у Филиппа Киркорова. Теперь у оперной дивы началась череда выступлений. Она с мужем Юсифом Эйвазовым несколько вечеров подряд радует зрителей Большого театра своими выступлениями.

Примечательно, что артистку давно полюбила публика. Более того, многие называют ее иконой стиля. Даже Александр Васильев не раз одаривал ее комплиментами. Историк моды обожает встречаться с певицей и обсуждать с ней последние тенденции, шляпки и другие детали. 17 апреля в Москве выдался солнечный день. Нетребко отправилась на прогулку. Она устроила вечер поэзии и вместе с подругой прочитала стихи на пруду.

Оперная дива облачилась в платье с шахматным принтом, а также темно-синее пальто с узором на спине в горох. Изюминкой образа стала меховая шапка лилового цвета и сапоги.

Поклонники отметили, что Нетребко идеально вписалась в пейзаж, а ее наряд выглядел элегантно и стильно. А стихи Афанасия Фета из ее уст прозвучали очень красиво. «Боже, это нереально прекрасно», «Как вами налюбоваться», «На фоне русской природы, вы и стихи», «Какая шапка, а пальто — шик», «Прекрасная женщина хороша во всем», «Вам бы во дворце жить», «Такая статная», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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