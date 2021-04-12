Вытянула силуэт: Нетребко в белоснежном пальто и блестящих перчатках прогулялась по Москве

Анна Нетребко легко относится к своему возрасту и нестандартной фигуре. Певица старается быть открытой с поклонниками. При этом в интервью она признавалась, что никогда не скажет что-то плохое о своих знакомых. Порой свое мнение артистка держит при себе. При этом она может пошутить сама над собой. Многие поклонники восхищаются ее стилем и талантом. При этом оперная дива не страдает звездной болезнью.

Весной Анна снова приехала в Россию. Она уже погостила у своего отца в Краснодаре, где устроила застолье. Также певица продолжила путешествовать, приехав в Москву. Пока она не выступает, а просто наслаждается выходными. 12 апреля артистка с сыном Тьяго отправилась гулять по столице. Она оказалась на Патриарших прудах, где друзья для нее организовали экскурсии по лучшим ресторанам и кафе с десертами.

Для такого случая Нетребко выбрала черно-белый лук. Она облачилась в комбинезон с принтом и белоснежное пальто. Наряд дополнили серебристые ботинки, панамка и блестящие перчатки с пайетками. Артистка запечатлелась с сыном у прудов. Потом она зашла с друзьями в кафе, где позволила себе насладиться сладостями.

«Мы снова едим пироженки», — заявил друг звезды. «Я хочу вот это розовенькое», — отметила Анна.

В итоге весь стол был заставлен тортиками. Певица устроила вечер сладостей с друзьями. Поклонники были восхищены очередным элегантным образом оперной дивы. Многие отметили, что только она могла вписать в такой лук панамку и перчатки. К слову, лаконичные пальто вытягивают силуэт, чем воспользовалась Нетребко.

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