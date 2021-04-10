«Ты прекрасный хозяин!»: Нетребко в джинсах скинни и серебристых лодочках устроила танцы с Киркоровым

Оперная дива провела вечер в особняке поп-короля с семьей. Она отведала изысканные блюда и повеселилась с Александром Буйновым, Ани Лорак и другими звездами.

Анна Нетребко не скрывает, что любит проводить время насыщенно. Она постоянно путешествует, посещает музеи и театры. Оперная дива живет в Вене. Однако за минувший год певица устала от локдауна. На днях уже в третий раз артистка приехала с семьей в Россию. Она успела погостить у папы в Краснодаре. Там певица организовала застолье, чтобы увидеться со всеми родственниками и друзьями. Также она успела погулять по родным местам.

А вот 9 апреля Анна уже оказалась в Москве. Она приехала с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго. Сначала оперная дива устроила традиционную прогулку по центру столицы. А вечером артистка отправилась в особняк Филиппа Киркорова. Они дружат уже много лет. Король отечественной эстрады решил в узком кругу отметить именины дочки Аллы-Виктории. К нему в гости пришли Ани Лорак с бывшим мужем Муратом, Игорь Гуляев, Игорь Крутой, Ида Достман и Александр Буйнов.

Обычно Нетребко не упускает возможности, чтобы нарядиться. На этот раз она предпочла повседневный лаконичный лук. Певица предстала в джинсах скинни, рубашке оверсайз и серебристых лодочках на шпильке. Сначала она поужинала со всеми гостями. Филипп Бедросович произнес речь и стал угощать всех различными яствами. А потом началось настоящее веселье. Все по очереди пели и танцевали.

Анна наблюдала за сыном, который веселился с другими детьми. Она тоже станцевала с ним на сцене, а потом ее закружил сам Киркоров. В конце вечера оперная дива уже была в объятиях мужа. Они нежились на глазах публики.

«Это был абсолютно счастливый вечер для всех! Взрослых и детей! Спасибо дорогой Филипп за прекрасную атмосферу- ужин, музыку и танцы! Ты прекрасный хозяин! И пусть в твоем доме всегда теплится счастье!» — поделилась звезда.

Поклонники восхитились дружной компанией. Многие отметили, что Нетребко везет с друзьями. «Какой замечательный праздник», «Буйнов удивил и поразил своим джазом на рояле, Лорак Каролина, браво, а Тияго, просто блестяще говорит на английском языке, я в шоке, какой молодец», «Все талантливые такие и красивые», «Прекрасный, хлебосольный хозяин», «Анна счастливая, танцует и смеется», — прокомментировали пост подписчики.

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