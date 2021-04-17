Отдых с шиком: Марина Юдашкина в укороченных брюках фисташкового цвета отметилась в Тель-Авиве

Супруга модельера поужинала в ресторане с панорамным видом. Пара продлила свой отпуск после поездки в Дубай.

Валентин Юдашкин и его жена Марина пропустили день рождения своей подруги Аллы Пугачевой, которая 15 апреля отпраздновала 72-летие. Модельер уехал этой весной отдыхать в Дубай. Несколько недель он наслаждался теплой погодой, а также виделся с друзьями, посещал выставки. А на днях пара решила продлить отпуск. Они приехали в Израиль, выбрав курортный город Тель-Авив. Там супруга маэстро не только гуляет по побережью, но и посещает рестораны.

Если в Арабских Эмиратах Марина постоянно делала фото с мужем, то на этот раз она стала позировать для кадров в одиночестве. Поклонники отмечают, что она прекрасно выглядит. При этом пользователи Сети заподозрили, что модельер может находится на лечении. Однако сама жена Юдашкина демонстрирует спокойствие и цветущий вид. Накануне она посетила роскошный ресторан с панорамным видом.

На новых кадрах светская львица предстала в укороченных брюках фисташкового цвета и молочной блузке на пуговицах. Белые кроссовки дополнили ее повседневный лаконичный образ.

«Тель-Авив! Красивый город! Ресторан с панорамным видом на город! Всем хороших выходных!» — написала Марина.

Поклонники заметили, что 62-летняя жена кутюрье очень стройная. Благодаря наряду она подчеркнула свою красоту. «Какая нереальная красота!», «Вы очень красивая женщина! Хороша для своего возраста!», «Очаровашечка», «Самая обаятельная», «Прям стройняшка», «Мужа рядом не хватает», — прокомментировали пост подписчики.

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