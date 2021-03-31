«На день рождения!»: 62-летняя Марина Юдашкина в шифоновом платье в горох вышла в свет с мужем

Модельер с супругой даже на отдыхе в Дубае видятся с друзьями. Очередной вечер они провели на празднике.

Валентин Юдашкин весной представил новую коллекцию одежды. Он работал над новыми эскизами во время самоизоляции. Главной опорой и музой маэстро является его жена Марина. Влюбленные вместе уже 33 года. Зачастую избранница модельера носит наряды, которые ее муж создал своими руками. Она также помогает ему вести бизнес. А не так давно супруги отправились в отпуск. Они наслаждаются теплой погодой в Дубае.

Даже на курорте Марина предпочитает выглядеть элегантно. На днях за завтраком она отметилась в шелковом платье в пол. А когда пара отправилась на ужин к друзьям, то жена кутюрье предпочла надеть наряд в клетку. 31 марта они вновь предпочли не сидеть на одном месте. Юдашкин с возлюбленной отправился на праздник к друзьям. Для такого случая он облачился в молочные брюки, рубашку с галстуком-бантом и черный пиджак в клетку.

62-летняя Марина подчеркнула свою талию и стройные ноги. Она облачилась в легкое платье из шифона в горох. Наряд дополнил тонкий белый пояс и сланцы. Как оказалось, платье является творением Юдашкина.

«На день рождения!» — подписала фото с мужем бизнесвумен.

Поклонники восхитились образом светской львицы. Многие отметили, что пара выглядела гармонично. «Очень красивое платье!», «Очаровательная пара», «Стильно», «Очень красивые! Так рада видеть вас счастливыми!», «Всегда элегантная и безумно красивая!», «Как нежно и изысканно», «Какое красивое нежное платье», — прокомментировали пост подписчики.

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