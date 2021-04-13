«Дорогая именинница»: Марина Юдашкина и Жасмин поделились трогательными фото с Татьяной Навкой

Татьяна Навка давно стала одной из самых известных российских фигуристок. Она завоевала множество наград, включая олимпийское золото. Теперь девушка тренирует будущих чемпионов в своей спортивной школе. По ее стопам пошла дочка Надежда. Шестилетняя девочка занимается фигурным катанием и приносит домой медали. Также Навка успевает создавать ледовые шоу, участвовать в разных проектах и путешествовать.

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13 апреля Навка отмечает день рождения. Скорее всего, первые поздравления она получила от родных. Уже длительное время фигуристка счастлива в браке с Дмитрием Песковым. Также у нее есть дочка Саша Жулина от прошлых отношений. Друзья и коллеги также не забыли про важную дату. Одной из первых ее поздравила Анна Семенович, которая раньше тоже выступала на льду, а также тренер Татьяна Тарасова.

Присоединились к поздравлениям чета Юдашкиных. Знаменитый кутюрье поделился кадром, на котором позировал с именинницей. Навка была облачена в пышное черное платье, которое он сшил. А вот жена Валентина Марина разместила несколько совместных фото со спортсменкой.

На одном из кадров Татьяна была облачена в рваные джинсы и рубашку с принтом. На другом фото девушка уже была в легком шифоновом платье нежно-розового цвета.

«Танечка! С днем рождения!! Желаю быть счастливой! Радоваться жизни! Мечтать, иметь верных друзей! Любить и быть любимой!» — высказалась Марина.

Также очень тесно Навка дружит с певицей Жасмин. Они не раз вместе выступали, а также отдыхали с семьями на курортах. Девушка собрала целый архив фото с именинницей.

«Пересматривая наши с тобой фотки, моя дорогая именинница Танечка, задумалась: ведь почти на всех фото мы смеемся. И это здорово! Спасибо тебе за твой легкий нрав, за душевные разговоры, за бесконечный смех нашими совместными вечерами, за твой олимпийский азарт во всех играх, в которые мы играем на отдыхе, за твое удивительное умение отпускать и напрочь стирать из памяти все плохое в считанные секунды, я всем своим знакомым всегда говорю, что этому у тебя мне просто необходимо научиться. С днем рождения, моя любимая и дорогая, и просто будь, пожалуйста, счастлива каждый день и час!» — написала Жасмин.

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