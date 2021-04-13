«Шикарная погода»: Бородина вслед за Водяновой облачилась в брюки кюлоты и панамку Gucci

Ксения Бородина не скрывает, что хорошо зарабатывает. Она ведет «Дом-2» с момента его основания. И хоть телестройка была закрыта в прошлом году, недавно начались съемки обновленного проекта. Пока еще девушка не сильно загружена на работе, поэтому старается максимум времени провести с друзьями и родными. На днях телеведущая повеселилась на празднике у своей подруги. А вот 13 апреля она весь день посвятила детям.

«Девочки, как же я люблю мамские дни — прям мое. Кто-то наоборот так устал сидеть дома, что хочет вырваться на работу и раздать детей по детским садам и школам, а я просыпаюсь с утра и страдаю о того, что нет детей дома. Я очень сильно по ним скучаю. Сегодня у меня выходной — мамин день. Я очень довольна», — поделилась звезда.

Ксения облачилась в рубашку в клетку песочного цвета с тонким поясом Gucci. А также дополнила образ панамкой и кедами той же марки. Лишь белые кюлоты из джинсы разбавляли ее лук. К слову, кюлоты актуальны уже второй год. Не так давно в них отметилась модель Наталья Водянова.

Телеведущая приехала в школу, где передала старшей дочке Марусе сменную одежду. Она перекинула ей наряд прямо через забор. Потом девушка забрала младшую дочку Теону из садика, который находится рядом. Они отправились гулять по центру Москвы. Бородина запечатлелась с наследница на Патриарших прудах.

«В Москве шикарная погода, у меня выходной и ощущение, что у всей Москвы тоже, все гуляют», — поделилась она.

Поклонники отметили, что телеведущая прекрасная мама. Многие также оценили ее весенний наряд. «Доченьки такие уже большие», Вся на стиле«, «Ксюша, крутые кюлоты», «Какая счастливая мама», «Как вам хорошо», «Дочки пошли в вас», «Модная мамка, сложно не заметить все эти принты», — прокомментировали пост подписчики.

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