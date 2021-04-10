Ксения Бородина в блестящем мини-платье с одним рукавом отправилась на вечеринку к подруге

Ксения Бородина не скрывает, что ей нравится хорошо выглядеть, как и другим девушкам. Она достигла такого уровня жизни, что может позволить себе любой каприз. Девушка регулярно ездит на море, покупает дорогостоящие обновки и постоянно облагораживает свой дом. На работе телеведущая всегда появляется нарядах по последней моде. При этом ей всегда стилисты готовы подобрать новый лук для съемок.

С появлением детей Ксения стала более домашней. Она признается, что все реже ходит на тусовки, предпочитая расслабиться на диване, смотря сериалы. Но после пандемии девушка теперь не рада выходам в свет. Недавно она в непогоду съездила в ресторан с мужем Курбаном Омаровым. А 10 апреля Бородина вечером направилась к подруге, которая закатила вечеринку в честь дня рождения. Бородина в салоне красоты прихорошилась по такому случаю.

На новом фото девушка запечатлелась с объемной прической и макияжем, подчеркнувшим ее глаза. Ксения облачилась в мини-платье с черными пайетками и одним объемным рукавом. Акцент на талии был сделан с помощью банта. Лук дополнили босоножки на шпильке.

«Я сильный опоздун. Юль, я прям лечу», — предупредила телеведущая хозяйку вечера.

«Сборы на день рождения к своему дизайнеру, а это значит, что дизайнер она замечательный, редкий случай остаться друзьями после ремонта», — заявила она.

На празднике Бородина повеселилась в приятной компании. После официальной части гости стали танцевать. Телеведущая развеялась и тоже смогла оторваться без мужа и детей. Поклонники восхитились образом девушки. «Все идеально!», «Какая красотка», «Наряд бомба», — стали писать подписчики. К слову, недавно платье с одним рукавов также надела для выхода в свет Полина Гагарина.

Смотрите также: