По моде: Бородина в розовом жакете оверсайз и серебристых лодочках предстала на работе

Ксения Бородина в последнее время много путешествует. Девушке нравится менять обстановку. Не так давно она провела выходные в Стамбуле с мужем Кубаном Омаровым и увиделась с турецкими актерами. А теперь телеведущая ждет каникул в школе, чтобы свозить детей на море. Примечательно, что Ксения всегда следит за трендами и одевается по последней моде, даже если собирается гулять по пляжу.

Не раз Бородина рассказывала, что в молодости ее образы не всегда можно было назвать стильными. А теперь у нее появился свой вкус. На съемках телепередач она появляется в нарядах, которые подбирают ей стилисты. Но порой ей так нравятся вещи, что она готова забрать их себе. 7 апреля состоялись очередные съемки «Бородина против Бузовой». На площадке Ксения предстала в розовом жакете оверсайз, белом топе и клетчатой мини-юбке. Дополняли образ серебристые лодочки.

«Меня заставляют снять серьги, а я не хочу. Можно я позвеню сегодня», — пожаловалась звезда.

Позже телеведущая показала свой образ. Благодаря юбке она похвасталась загаром и стройными ногами. При этом Бородину заинтересовал жакет. Она выяснила, что он стоит 4 тысячи рублей.

«Я ношу вещи из масс-маркета», — отметила девушка.

В этот день Ольга Бузова на съемках тоже была в ярком весеннем образе. Она надела шифоновую юбку и жакет оранжевого цвета, дополнив его широким поясом. Поклонники отметили, что такие стильные ведущие у них вызывают восторг.

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