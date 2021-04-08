«Выдыхаем и утепляемся»: Кожевникова отметилась в розовом костюме и кардигане с перьями

Актриса похвасталась новым образом, который ей пригодился, так как в Москве выпал снег.

Мария Кожевникова уже длительное время не снимается в кино. Хотя раньше она совмещала карьеру актрисы с политической деятельностью и материнством. Однако теперь девушка сосредоточила внимание на семье. Она воспитывает троих сыновей, которые требуют внимания. После беременности артистка не сразу пришла в форму. Однако ей удалось добиться желаемого. Если она выходит в свет, то старается подчеркнуть свои стройные ноги.

В последнее время Мария возобновила съемки. Она появляется на модных показах и в разных проектах. Молодая мама не забывает про поклонников. Накануне она отметилась в нежном и женственном наряде. Актриса призналась, что весна в Москве не перестает удивлять, так как город засыпало снегом.

Однако Кожевникова была к этому готова. Она облачилась в трикотажный костюм розового цвета с желтым узором. Джемпер с поясом подчеркнул ее талию. Поверх девушка надела кардиган цвета припыленной розы с перьями.

«Ну что… выдыхаем и утепляемся. Еще вчера я ходила без верхней одежды, а сегодня опять снег. Вот так. Для такой погоды как раз подойдут уютные, красивые, теплые костюмы и кардиганы», — отметила актриса.

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