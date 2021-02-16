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Будущая сноха: Маша Кожевникова вышла в свет с семилетним сыном Ваней и его невестой

Звезда и ее старшие наследники посетили премьеру фильма «Конек-Горбунок».

Будущая сноха: Маша Кожевникова вышла в свет с семилетним сыном Ваней и его невестой
Мария Кожевникова. Фото: instagram.com/mkozhevnikova/

Актриса Мария Кожевникова была замечена в числе приглашенных гостей на светской премьере сказочного блокбастера «Конек-Горбунок» в киноцентре «Октябрь».

Поскольку фильм рассчитан и на детскую аудиторию, Мария Кожевникова привела на премьеру и своих старших сыновей семилетнего Ваню и пятилетнего Максима. Младшего сына трехлетнего Василия звезда предпочла оставить дома. Вероятно, Мария Кожевникова сочла, что малышу в кинотеатре будет не очень интересно.

Между тем, перед камерами актриса позировала в компании троих детей. Рядом с Кожевниковой была замечена хорошенькая девочка.

Мария Кожевникова с сыновьями Ваней и Максимом
Мария Кожевникова с сыновьями Ваней и Максимом и невестой старшего наследника Анфисой. Фото: Teleprogramma.pro

Как оказалось, очаровательную малышку зовут Анфиса, и она невеста старшего сына Марии Кожевниковой, семилетнего Вани. Ребята неразлучны уже целых три года для их возраста это срок!

На светской премьере «Конька-Горбунка» по фойе киноцентра Ваня и Анфиса ходили, взявшись за руки. Мария Кожевникова, судя по всему, выбор сына одобряет.

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