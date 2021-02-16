Будущая сноха: Маша Кожевникова вышла в свет с семилетним сыном Ваней и его невестой

Актриса Мария Кожевникова была замечена в числе приглашенных гостей на светской премьере сказочного блокбастера «Конек-Горбунок» в киноцентре «Октябрь».

Поскольку фильм рассчитан и на детскую аудиторию, Мария Кожевникова привела на премьеру и своих старших сыновей — семилетнего Ваню и пятилетнего Максима. Младшего сына — трехлетнего Василия звезда предпочла оставить дома. Вероятно, Мария Кожевникова сочла, что малышу в кинотеатре будет не очень интересно.

Между тем, перед камерами актриса позировала в компании троих детей. Рядом с Кожевниковой была замечена хорошенькая девочка.

Как оказалось, очаровательную малышку зовут Анфиса, и она — невеста старшего сына Марии Кожевниковой, семилетнего Вани. Ребята неразлучны уже целых три года — для их возраста это срок!

На светской премьере «Конька-Горбунка» по фойе киноцентра Ваня и Анфиса ходили, взявшись за руки. Мария Кожевникова, судя по всему, выбор сына одобряет.

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