«Забрала мое сердечко»: Подольская оделась в одной цветовой гамме с Пресняковым

Супруги вместе отвели Басю на обследование в ветклинику. При этом пара продемонстрировала настоящую семейную идиллию.

Наталья Подольская не скрывает, что ей нравится быть частью большой семьи. Вместе с мужем Владимиром Пресняковым она растит сына Артемия, которому пять лет. На праздниках у них собираются родственники от папы Преснякова Владимира Петровича до сына певца от отношений с Кристиной Орбакайте Никиты. А в прошлом году Подольская неожиданно объявила о беременности и родила еще одного сына Ивана.

Примечательно, что супруги стараются все делать вместе. Появление еще одного наследника их только больше сплотило. Наталья брала небольшой перерыв в работе, чтобы побыть с малышом. Теперь муж помогает ей приглядывать за крохой и сидит с детьми, если ей нужно уехать на съемки или концерт. Однако в прошлом году у пары случилось еще одно пополнение в семье. Они подарили щенка своему сыну. Бася стала полноценным членом семьи.

Накануне Подольская и Пресняков решили отвести собаку в ветклинику на обследование. Супруги оделись в одной цветовой гамме. Певица выбрала кремовый лонгслив и брюки в тон. Клетчатая удлиненная жилетка кофейного цвета и ботинки на массивной подошве дополнили ее образ. А вот Владимир надел брюки, футболку и джемпер кремового оттенка. Они устроили целую фотосессию с Басей, похвалив работу персонала.

«Так получилось, что появление Баси совпало с моей беременностью и честно говоря, последние 5 месяцев, я практически не замечала собаку. Но Вова сполна компенсировал нехватку ласки и тепла. Просто обожает ее», — отметила Наталья. «Не думал, что проникнусь такой любовью к собаке! Наша Бася окончательно забрала мое сердечко, Туся даже ревнует, когда я, приходя домой, зову сначала Басю, а потом Тусю», — признался сам артист.

Поклонники восхитились такой семейной идиллией. Многие отметили, что собака чем-то похожа с Подольской. «Собачка ваша просто красотка», «Чем-то вы похожи с собачкой», «У вас цвет волос, а у собачки ушки такого же цвета», «Такие вы стильные, пару видно сразу», «Какая прелесть», — прокомментировали пост подписчики.