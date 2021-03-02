«Погода так радует»: Топурия в дутом пуховике цвета хаки отправилась на прогулку с крохой-сыном

Солистка группы «А’Студио» в этом году стала мамой во второй раз.

Кети Топурия уже больше двух лет счастлива с Львом Деньговым. Певица всегда мечтала о большой семье, но после развода с первым мужем Львом Гейхманом ей долго не везло в любви. Однако в 2020 году в ее жизни произошло сразу несколько радостных событий. Она вышла замуж за своего избранника и объявила о беременности. В январе солистка группы «А’Студио» стала мамой во второй раз. Теперь она заботиться о сыне Адаме.

У Кети уже подрастает дочка Оливия. Девочка была очень рада появлению братика. Не так давно певица устроила трогательную фотосессию для своих детей. К слову, артистка всегда славилась своим чувством стиля. Даже во время беременности она старалась выглядеть безупречно. Теперь она снова радует поклонников броскими и трендовыми нарядами. 2 марта Топурия отправилась гулять с сыном у особняка.

Девушка предстала в дутом пуховике цвета хаки. Она катила коляску карамельного цвета. Обычно к образу она подбирает в тон коляске хотя бы одну вещь, чтобы смотреться стильно.

«Лакки, привет! Мы вышли подышать чистым воздухом! А вот эта погода просто так радует. Лакки, пошли с нами», — поделилась Кети.

Поклонники восхитились красотой девушки. Многим не терпится увидеть личико Адама, которому всего месяц. Однако пока родители оберегают наследника от лишнего внимания.

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