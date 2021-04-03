«Платон уже заценил»: Собчак в горчичном пальто и сапогах винного цвета прогулялась по Москве

Ксения Собчак является женой, мамой и бизнесвумен. Она успевает работать на телевидении, создавать свои проекты, а также заниматься ремонтом в новом доме и при этом еще регулярно ездит в отпуск. 39-летняя блондинка признавалась, что скопила целое состояние, но останавливаться не намерена. Она следит за трендами и всегда одевается по последнему писку моды. При этом девушка наряжается не только для красных дорожек, но и для прогулок с сыном Платоном.

В последнее время Ксения была очень занята. Она появлялась на светских раутах и участвовала в съемках. Но очередной выходной девушка посвятила наследнику. Она отправилась с ним на прогулку по парку. Для такого случая телеведущая выбрала пальто горчичного цвета и сапоги без каблука на толстой подошве винного оттенка. Собчак насладилась теплой погодой. К слову, яркие оттенки желтого цвета снова актуальны, поэтому звезда поддержала тренд.

«На дворе весна и школьные каникулы, но с поездками за границу все по-прежнему непросто. Выход найден: еще осенью я лично проинспектировала московские парки и теперь подготовила для вас мой личный топ. Начнем с парка Северного речного вокзала, который буквально несколько месяцев назад открыли после капитальной реконструкции.

Вокзал открылся еще в 1937м, но сейчас все выглядит максимально современно! Новые аттракционы, фонтаны, воркаут-площадки, пляжная зона (летом здесь разместят 3 бассейна с подогревом), столы для пикника и — Платон уже заценил — игровые зоны для детей. Так что можно смело оставаться в Москве и — на прогулку», — поделилась звезда.

Поклонники оценили совет Ксении, а также ее яркий образ. Многие отметили, что телеведущая их удивила. «Цвет пальто шик», «Обалденный цвет пальто и сапог», «Красивое место и город», «Похорошела», «Весна идет весне дорогу», «Как круто, когда делают все для людей», — прокомментировали пост подписчики.

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