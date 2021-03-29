«Звезда недели»: Собчак похвасталась достижением четырехлетнего сына

Телеведущая и блогер Ксения Собчак воспитывает сына Платона от брака с Максимом Виторганом. Мальчик растет очень любознательным и воспитанным, и мама не чает в нем души. Иногда Ксения делится снимками наследника, на которых заметно, как подрос мальчик. Кроме того, Платон уже достиг больших успехов в учебе.

В новой публикации в микроблоге Собчак не смогла сдержать порыва хвастовства. Девушка запостила фото сына с грамотой, которой его наградили на английском. Звание «Звезда недели» Платону присвоили за старания и успехи, и маму это невероятно порадовало.

«Всегда снисходительно-презрительно относилась к мамашам, которые постят детей и тем более успехи детей И вот вуаля: я сама такая мамаша», — призналась Собчак.

Подписчики в комментариях поздравили знаменитую маму с талантливым наследником. Но даже тут нашлось место хейту – Собчак припомнили ее заявления времен «золотой» юности относительно материнства.

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