«Невероятно к лицу»: Собчак в драпированном платье Bottega цвета «утиного яйца» посетила ресторан

Ксения Собчак всегда любила выделяться из толпы. Она умеет не только правильно подать себя, но и с радостью экспериментирует со стилем. За последние годы ее гардероб преобразился. Для путешествий она выбирает джоггеры и толстовки, в которых удобно и комфортно находится длительное время. А вот для светских раутов блондинка чаще отдает предпочтение платьям или костюмам необычного кроя.

Если раньше Ксения любила ретро или классику, то теперь она чаще стала выбирать образы в романтическом стиле. С наступлением весны она пополнила шкаф обновками. Накануне она похвасталась дизайнерскими платьями. А вот для посиделок с подругами в одном из столичных ресторанов телеведущая предпочла облачиться в монохромный аутфит. Собчак облачилась в драпированное платье Bottega цвета «утиного яйца» с жакетом в тон. Образ разбавили туфли-лодочки бордового цвета и чокер с алыми камнями.

«Сходила в новый ресторан в хорошей компании и поняла, что мне этот цвет невероятно к лицу, боттеженька не подвела с коллекцией, но как он называется? На будущее? Не голубой же, не ментоловый, не цвет морской волны… какие варианты? По-английски это цвет duck egg, a по-русски?» — написала звезда.

Она увиделась со Светланой Бондарчук, а также другими известными персонами. Поклонники посчитали ее наряд не самым удачным. При этом многие сошлись во мнении, что такой образ ей идет:

«Цвет может ок, но пошив…. штора в ожидании чуда», «Цвет перепелиной скорлупы», «Очень красивое платье! Цвет возрастной немного, правда, но действительно вам идет!», «Бирюзовый по-моему. И далеко не всем, кстати идет», — прокомментировали пост подписчики.

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