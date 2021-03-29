Настоящая элегантность: Ксения Собчак примерила дизайнерское платье с пышной юбкой винного цвета

Ксения Собчак всегда обладала стройной фигурой. Теперь она предпочитает поддерживать себя в хорошей форме. При этом телеведущая подбирает себе необычные образы, предпочитая выделяться на мероприятиях. Она раньше любила носить короткие юбки и платья, теперь ее любимой длиной является миди, а также она носит брючные костюмы необычного кроя и луки в ретро стиле. Очень редко блондинка выглядит нежной и романтичной.

Однако с тех пор, как Ксения вышла замуж за Константина Богомолова, друзья стали замечать, что она изменилась. Поклонники в свою очередь заметили, что и ее образы стали выглядеть более женственно. С наступлением весны телеведущая стала пополнять гардероб обновками. Накануне она побывала в бутике дизайнера Кристины Липинской.

Сначала Собчак примерила платье с пышной юбкой винного цвета. Наряд открывал ее тонкие щиколотки и подчеркивал талию. Черные лодочки дополнили ее образ. Потом девушка переоделась в черное силуэтное платье-футляр с открытыми плечами. Она с радостью попозировала на камеру в романтичных аутфитах.

Поклонники отметили, что телеведущей идут такие образы. Многие восхитились ее красотой и попросили, чтобы девушка чаще одевалась в таком стиле. Добавим, что с наступлением весны в Москве все чаще проходят премьеры и светские рауты, поэтому Ксения стала чаще выходить в свет вместе с мужем.

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