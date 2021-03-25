«Ломает шаблонные рамки»: Собчак в трикотажной юбке-футляре и массивных ботинках впечатлила стилиста

Ксения Собчак любит быть в центре внимания. Она не раз признавалась, что у нее необычная внешность. Девушка любит подшучивать над собой. При этом она знает, как подчеркнуть достоинства с помощью нарядов. Если раньше телеведущая носила короткие мини и выбирала дерзкие образы, то теперь ей нравятся необычные фасоны, ретростиль и сочетание разных фактур. При этом блондинка следит за трендами и не боится экспериментировать.

Уже много лет Ксения ведет Премии Муз-ТВ. Ее напарниками были и Максим Галкин, и Лера Кудрявцева. Однако каждый раз состав ведущих меняется. Так как в прошлом году мероприятие не состоялось из-за пандемии, теперь его ждут с еще большей силой. На днях состоялся традиционный пресс-завтрак, где были оглашены имена ведущих. Собчак вновь оказалась в этом списке, а компанию ей составили Настя Ивлеева и Александр Ревва. А вот имя четвертого ведущего осталось засекречено.

На завтраке Собчак показала свою фигуру в трикотажном наряде изумрудного цвета. Топ и юбка-футляр с разрезом подчеркивали ее красоту. Образ она дополнила массивными ботинками на шнуровке, которы не теряют актуальности. Ей удалось создать стильный аутфит. Лук звезды разобрала для портала Teleprogramma.pro стилист Элла Маковей.

«Одежда из трикотажа стала особенно популярна в период пандемии. Комфорт, расслабленность — то, что выбрали миллионы людей, находясь на карантине. Трикотажные костюмы и платья — это смешение одежды для отдыха и активного времяпрепровождения. Сочетание с грубой или спортивной обувью в данном случае оправдано. Выбор же такого аутфита для официального мероприятия ломает шаблонные рамки», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей работает в индустрии моды более пяти лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шопером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция) и имеет высшие образование.

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