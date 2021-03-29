В леопарде: Лопырева нарядилась в платье-сорочку мидакси для прогулки в Дубае

Виктория Лопырева уже длительное время не приезжает в Россию. Модель предпочитает проводить время в теплых странах. Если раньше ее пугала пандемия, то теперь она задержалась в Дубае, так как там у нее проходят фотосессии. А также не первый год девушка организовывает фестиваль «Матрешка».

В последнее время Виктория часто видится с друзьями. Ее муж Игорь Булатов занят на новой должности, поэтому давно не приезжал к семье. Однако модели некогда скучать. Накануне она прогулялась в Дубае и снялась в женственном образе. Молодая мама облачилась в платье-сорочку мидакси с леопардовым принтом. Наряд дополнил «золотой» пояс-цепочка и открытые босоножки на шпильке. Лопырева распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза.

Платья-комбинации в моде уже длительное время, как и анималистический принты. Многие поклонники восхитились образом Виктории.

«Очень хороша», «Мега-красивая», «Только на вас нравится леопардов принт», «Очень красивое платье», «Вы прям влюбляете в себя!», «Максимально красиво!», «Умеете быть самой красивой!» — прокомментировали пост подписчики.

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