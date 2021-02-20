«Жизнь других» в Словении: сколько стоит образование и зачем местные постоянно ходят на…
Жанна Бадоева
Звездный гость
Какое наследство оставил Андрей Мягков своим родственникам
Видео

«Должно быть у каждой»: Водянова, Лопырева, Бородина и другие звезды носят платья-сорочки

Модный эксперт Кира Дихтяр рассказала порталу Teleprogramma.pro о самом женственном и универсальном наряде сезона на примере звезд шоу-бизнеса.

«Должно быть у каждой»: Водянова, Лопырева, Бородина и другие звезды носят платья-сорочки
Наталья Водянова. Фото: instagram.com/natasupernova/

Завершается февраль, а значит впереди 23 Февраля и 8 Марта. Несмотря на то, что за окном еще не цветут бутоны и не зеленеет трава, женщины уже чувствуют потребность в том, чтобы принарядиться. Выглядеть привлекательно можно всегда. Для этого стилисты используют не только каблуки. Испокон веков главным оружием женщины являются юбки и платья. Показать стройные ноги или только тонкие щиколотки — это всегда притягивает взгляды.

Для читательниц портала Teleprogramma.pro рассказала о самом универсальном наряде, который можно носить в офис, в ресторан и для прогулки с подругами, Кира Дихтяр — блогер, модель и эксперт в области моды.

«Платье-комбинация или сорочка — классика, которая редко выходит из моды. Оно очень универсально и может послужить нарядом на разные случаи жизни круглый год, если его правильно стилизовать», — отметила эксперт.

Ани Лорак

«Платья-комбинации — это шелковые и облегающие платья на тонких бретелях. Платья-комбинации могут варьироваться от мини-платьев до макси. Они привлекают мужские взгляды, элегантные и очень женственные. Я думаю, что в шкафу у каждой девушки должно быть такое платье, потому есть огромное количество интересных способов его стилизовать, то есть оно не станет вещью для одного единственного выхода!» — пояснила Кира.

Одной из тех, кто носит платья-сорочки является Ани Лорак. Певица даже в 42 года может похвастаться стройной фигурой, но при этом она всегда старается соблюсти грань открытости и выглядеть целомудренно.

Ани Лорак
Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak/

Ксения Собчак

А вот Ксения Собчак известна своим необычным чувством стиля. Она предпочитает добавлять в любой образ изюминку. Даже платье-комбинацию телеведущая предпочла выбрать с принтом.

«Выбирайте классический черный цвет или попробуйте примерить забавный принт, например, леопард или змеиную кожу. Например, Ксения Собчак сделала выбор в пользу модели в горошек — вечная классика очень ей к лицу, смотрится интеллигентно и элегантно», — пояснила Дихтяр.

Настя Каменских

Необычный фасон предпочла и Настя Каменских. Украинская исполнительница на одном из праздников отметилась в платье на тонких бретельках из бархата изумрудного цвета. Певица обладает пышными формами, поэтому нашла способ, как их подчеркнуть.

Настя Каменских и Потап
Настя Каменских и Потап. Фото: instagram.com/kamenskux/

Ольга Бузова

Ольга Бузова за последнее время сильно похудела. Она предпочитает делать акцент на своих стройных и длинных ногах. Для съемок девушка выбрала платье цвета Барби.

«А если вы рассчитываете создать игривый образ и оказаться в центре внимания на неформальном мероприятии, выбирайте смелые оттенки и можете позволить себе длину мини или смелый вырез, как это сделали Ольга Бузова и Настя Каменских», — высказалась эксперт.

Алена Краснова

А вот Алена Краснова является моделью и женой Никиты Преснякова. Невестка Кристины Орбакайте обладает отменным вкусом и любит делать покупки. Не так давно она похвасталась стильным образом с платьем-сорочкой.

«Выбирая платье-комбинацию, вы должны четко понимать, куда вы направляетесь. Не носите какое-нибудь короткое платье с глубоким вырезом в офис, просто накинув на него пиджак. Это не сработает. Но если у вас есть модель длиной до колен или миди, оно будет смотреться чуть более консервативно и вполне подойдет для офиса. В офис или на деловую встречу надевайте такую модель только в том случае, если ваше платье не слишком открытое, с глубоким вырезом или короткое.

Берите пример с Алены Красновой, которая сделала великолепный выбор. Платье приглушенного оттенка, не слишком облегает, оптимальной длины, в сочетании с пиджаком и лодочками вполне может подойти для офиса», — пояснила Кира.

Ксения Бородина

Ксения Бородина предпочитает следить за трендами. Зимой ей не нравится кутаться в многослойные наряды. Однако ей понравилось носить платье с вязаным свитером оверсайз. Она подобрала наряд в монохромном стиле, что смотрелось модно.

«Ксения Бородина продемонстрировала самый актуальный на сегодня способ носить платье-сорочку, особенно в холодный сезон. Объемный джемпер поверх платья оставляет видимой только юбку, создавая удачное сочетание, которое, к тому же, гармонирует по цвету: оливковый оттенок очень к лицу загорелой Бородиной. Есть несколько подобных способов украсить простое платье-сорочку дополнительным слоем. От джинсовой куртки или пиджака до белой футболки или тонкой водолазки под платье. Это отличный способ перейти от зимы к весне», — отметила Дихтяр.

Наталья Водянова

Наталья Водянова живет в Париже и привыкла всегда выглядеть безупречно. У нее в гардеробе есть платье-сорочка кремового цвета, которую дома она с радостью носит с халатом в тон, а вот для выхода в свет ей нужно всего лишь снять верх и остаться в одном платье. Даже обувь модель подобрала в тон луку, сделав образ целостным.

Наталья Водянова. Фото: instagram.com/natasupernova/

Виктория Лопырева

Виктория Лопырева тоже является модницей. Победительница конкурсов красоты давно полюбила платья-сорочки. Она носит как длинные, так и короткие, подбирая их в соответствии с мероприятием.

«Платье-комбинация смотрится привлекательно и женственно, и его можно носить почти круглый год для дневных и вечерних прогулок. Платье-комбинация в теплый сезон может сочетаться и с кардиганами, а летом — с босоножками на ремешках, как у Виктории Лопыревой. Если вы любительница кроссовок, такая модель платья вполне позволяет не изменять своим предпочтениям», — добавила эксперт.

Виктория Лопырева. Фото: instagram.com/lopyrevavika/

Справка Teleprogramma.pro

Кира Дихтяр – модель международного класса, актриса, модный блогер. Кира участвовала в рекламных кампаниях разных спортивных брендов, в том числе Nike, что привело ее к первой fashion-кампании в качестве лица марки Abercrombie & Fitch, снятой известным модным фотографом Брюсом Уебером.

Кира Дихтяр. Фото: Teleprogramma.pro

Смотрите также:

Тэги

Ани ЛоракВиктория ЛопыреваЗвездный стильКсения БородинаКсения Собчакмода и стильМодные трендыНаталья Водянова