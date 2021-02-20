«Должно быть у каждой»: Водянова, Лопырева, Бородина и другие звезды носят платья-сорочки

Модный эксперт Кира Дихтяр рассказала порталу Teleprogramma.pro о самом женственном и универсальном наряде сезона на примере звезд шоу-бизнеса.

Завершается февраль, а значит впереди 23 Февраля и 8 Марта. Несмотря на то, что за окном еще не цветут бутоны и не зеленеет трава, женщины уже чувствуют потребность в том, чтобы принарядиться. Выглядеть привлекательно можно всегда. Для этого стилисты используют не только каблуки. Испокон веков главным оружием женщины являются юбки и платья. Показать стройные ноги или только тонкие щиколотки — это всегда притягивает взгляды.

Для читательниц портала Teleprogramma.pro рассказала о самом универсальном наряде, который можно носить в офис, в ресторан и для прогулки с подругами, Кира Дихтяр — блогер, модель и эксперт в области моды.

«Платье-комбинация или сорочка — классика, которая редко выходит из моды. Оно очень универсально и может послужить нарядом на разные случаи жизни круглый год, если его правильно стилизовать», — отметила эксперт.

Ани Лорак

«Платья-комбинации — это шелковые и облегающие платья на тонких бретелях. Платья-комбинации могут варьироваться от мини-платьев до макси. Они привлекают мужские взгляды, элегантные и очень женственные. Я думаю, что в шкафу у каждой девушки должно быть такое платье, потому есть огромное количество интересных способов его стилизовать, то есть оно не станет вещью для одного единственного выхода!» — пояснила Кира.

Одной из тех, кто носит платья-сорочки является Ани Лорак. Певица даже в 42 года может похвастаться стройной фигурой, но при этом она всегда старается соблюсти грань открытости и выглядеть целомудренно.

Ксения Собчак

А вот Ксения Собчак известна своим необычным чувством стиля. Она предпочитает добавлять в любой образ изюминку. Даже платье-комбинацию телеведущая предпочла выбрать с принтом.

«Выбирайте классический черный цвет или попробуйте примерить забавный принт, например, леопард или змеиную кожу. Например, Ксения Собчак сделала выбор в пользу модели в горошек — вечная классика очень ей к лицу, смотрится интеллигентно и элегантно», — пояснила Дихтяр.

Настя Каменских

Необычный фасон предпочла и Настя Каменских. Украинская исполнительница на одном из праздников отметилась в платье на тонких бретельках из бархата изумрудного цвета. Певица обладает пышными формами, поэтому нашла способ, как их подчеркнуть.

Ольга Бузова

Ольга Бузова за последнее время сильно похудела. Она предпочитает делать акцент на своих стройных и длинных ногах. Для съемок девушка выбрала платье цвета Барби.

«А если вы рассчитываете создать игривый образ и оказаться в центре внимания на неформальном мероприятии, выбирайте смелые оттенки и можете позволить себе длину мини или смелый вырез, как это сделали Ольга Бузова и Настя Каменских», — высказалась эксперт.

Алена Краснова

А вот Алена Краснова является моделью и женой Никиты Преснякова. Невестка Кристины Орбакайте обладает отменным вкусом и любит делать покупки. Не так давно она похвасталась стильным образом с платьем-сорочкой.

«Выбирая платье-комбинацию, вы должны четко понимать, куда вы направляетесь. Не носите какое-нибудь короткое платье с глубоким вырезом в офис, просто накинув на него пиджак. Это не сработает. Но если у вас есть модель длиной до колен или миди, оно будет смотреться чуть более консервативно и вполне подойдет для офиса. В офис или на деловую встречу надевайте такую модель только в том случае, если ваше платье не слишком открытое, с глубоким вырезом или короткое. Берите пример с Алены Красновой, которая сделала великолепный выбор. Платье приглушенного оттенка, не слишком облегает, оптимальной длины, в сочетании с пиджаком и лодочками вполне может подойти для офиса», — пояснила Кира.

Ксения Бородина

Ксения Бородина предпочитает следить за трендами. Зимой ей не нравится кутаться в многослойные наряды. Однако ей понравилось носить платье с вязаным свитером оверсайз. Она подобрала наряд в монохромном стиле, что смотрелось модно.

«Ксения Бородина продемонстрировала самый актуальный на сегодня способ носить платье-сорочку, особенно в холодный сезон. Объемный джемпер поверх платья оставляет видимой только юбку, создавая удачное сочетание, которое, к тому же, гармонирует по цвету: оливковый оттенок очень к лицу загорелой Бородиной. Есть несколько подобных способов украсить простое платье-сорочку дополнительным слоем. От джинсовой куртки или пиджака до белой футболки или тонкой водолазки под платье. Это отличный способ перейти от зимы к весне», — отметила Дихтяр.

Наталья Водянова

Наталья Водянова живет в Париже и привыкла всегда выглядеть безупречно. У нее в гардеробе есть платье-сорочка кремового цвета, которую дома она с радостью носит с халатом в тон, а вот для выхода в свет ей нужно всего лишь снять верх и остаться в одном платье. Даже обувь модель подобрала в тон луку, сделав образ целостным.

Виктория Лопырева

Виктория Лопырева тоже является модницей. Победительница конкурсов красоты давно полюбила платья-сорочки. Она носит как длинные, так и короткие, подбирая их в соответствии с мероприятием.

«Платье-комбинация смотрится привлекательно и женственно, и его можно носить почти круглый год для дневных и вечерних прогулок. Платье-комбинация в теплый сезон может сочетаться и с кардиганами, а летом — с босоножками на ремешках, как у Виктории Лопыревой. Если вы любительница кроссовок, такая модель платья вполне позволяет не изменять своим предпочтениям», — добавила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Кира Дихтяр – модель международного класса, актриса, модный блогер. Кира участвовала в рекламных кампаниях разных спортивных брендов, в том числе Nike, что привело ее к первой fashion-кампании в качестве лица марки Abercrombie & Fitch, снятой известным модным фотографом Брюсом Уебером.

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