Карина Андоленко вслед за Аллой Пугачевой украсила блузку модным воротничком «Клодин»

Исполнительница главной роли в сериале «Спасская» — Карина Андоленко — отдала предпочтение актуальным аксессуарам в своем новом образе. Им артистка поделилась на личной странице.

Знаменитость облачилась в брюки из светлого денима и блузку кипенно-белого цвета. Простые джинсы и кофту преобразили принт в виде ромашек и накладной воротничок «Клодин». К слову, воротник был дополнительно украшен перфорацией и небольшими рюшами.

Напомним, что подобный аксессуар ранее выбирала примадонна российской эстрады. Алла Борисовна предстала в черном А-силуэтном платье с акцентом на талии, а зону декольте подчеркнула модным воротничком.

Поклонники Карины Андоленко с восторгом приняли свежее фэшн-решение от артистки.

«Какая прелесть», «У меня такая же блузка, огонь», «Карина, на весну похожа!», «Выглядите очень-очень по-весеннему. А блузка на Вас, как в «Желтом глазе Тигра», только белая», «Выглядишь великолепно!», — отметили фанаты в комментариях под фото.

Напомним, еще одним актуальным аксессуаром на весну будут рукава-буфы. В блузке с такими пышными рукавами уже запечатлелась дочь Анастасии Заворотнюк — Анна.

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