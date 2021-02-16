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Стройные леди: Пугачева в А-силуэтном платье с воротничком «Клодин» повеселилась с Юдашкиной

Дамы словно нарочно принарядились в одном стиле.

Стройные леди: Пугачева в А-силуэтном платье с воротничком «Клодин» повеселилась с Юдашкиной
Алла Пугачева. Фото: instagram.com/alla_orfey/

Алла Пугачева поддержала тренд на воротнички «Клодин». Народная артистка выбрала черное А-силуэтное платье с акцентом на талии и с этим модным элементом.

О том, что этот аксессуар в тренде рассказывал Александр Васильев на одном из последних шоу Первого канала «Модный приговор».

«Этот нежный элемент заставляет разглядывать образ и любоваться им», — заметил телеведущий.

Алла Пугачева, Марина Юдашкина и Алина Редель.
Алла Пугачева, Марина Юдашкина и Алина Редель. Фото: instagram.com/alla_orfey/

В романтичном платье жена Максима Галкина встретилась со своими подругами Мариной Юдашкиной, женой известного российского кутюрье, и бизнес-леди Алиной Редель. Все дамы будто специально принарядились в одном стиле, примерив черные одежды.

К слову, Эвелина Хромченко как-то говорила, что black look – действительно прекрасный выбор для женщины. Этот цвет выглядит элегантно и стройнит фигуру. Не исключено, что приятельницы решили воспользоваться советом опытного стилиста.

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Александр ВасильевАлина РедельАлла ПугачеваМарина ЮдашкинаЭвелина Хромченко